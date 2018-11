Victoriano Rivas Alvaro is nieuwe trainer van SV Roeselare

Victoriano Rivas Alvaro, roepnaam Nano, is de nieuwe trainer van SV Roeselare. Zaterdag stuurde Roeselare nog Jordi Condom de laan uit, vandaag wordt al een nieuwe Spaanse trainer voorgesteld.

Rivas Alvaro is nog maar 38, en deed al ervaring op bij de B-ploeg van Getafe, en bij Tarragona. Als voetballer was hij zeven jaar actief in la Liga bij Betis Sevilla, Levante, Getafe en Vallolodid.

Victoriano Rivas Alvaro moet het Roeselaarse schip weer vlot krijgen. Momenteel is dat gestrand op de voorlaatste plaats in 1B met 13 punten uit 14 wedstrijden. De 0-4 tegen OH Leuven deed Jordi de das om. De nieuwe coach krijgt nu nog de hele terugronde de tijd om Roeselare naar de top vier te loodsen. Het verschil bedraagt momenteel zes punten. Zaterdag maakt hij zijn debuut op Tubeke.

Ex-Liersecoach David Colpaert uit Oostnieuwkerke is T2.

