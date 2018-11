Na veertien speeldagen en het afsluiten van de eerste periode blijft Roeselare onderaan het klassement hangen. Trainer Jordi Condom wordt nu bedankt voor bewezen diensten, ook de samenwerking met physical-coach Mauro Daturi wordt stopgezet.

"Op zoek naar geschikte opvolger"

“Ik wil zowel Jordi als Mauro bedanken voor hun inzet, professionalisme en voor wat ze voor deze club betekend hebben. Verder wens ik hen in naam van de volledige club veel succes toe in hun verdere carrière. We zullen nu in alle stilte op zoek gaan naar de geschikte opvolgers die we zo vlug mogelijk hopen voor te stellen", aldus CEO Brian Tevreden. Vier tegendoelpunten in 45 minuten

OHL lijkt op tijd zijn vorm terug te hebben gevonden voor de start van de tweede periode volgende vrijdag. Het won met 0-4 in Roeselare dankzij doelpunten van Moore (8.), Maertens (23.), Kaputska en Libert (42, 43.). Alle doelpunten vielen voor de rust. Na de pauze beperkte Oud-Heverlee Leuven zich tot de wedstrijd controleren.

“We verloren alle duels. Het was gewoon heel slecht. Dit is moeilijk te verklaren”, aldus Roeselare-trainer Jordi Condom gisteren nog na de wedstrijd. Roeselare blijft troosteloos achter met een magere 1 op 18.