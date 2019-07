Triatleet Marino Vanhoenacker houdt er mee op

"Het is al vijf of zes maanden dat ik me moeilijk nog kan motiveren om nog af te zien en mezelf pijn te doen. Ik dacht om in Jabbeke nog mee te doen en er wat een show en een afscheid van te maken. Maar nu denk ik: dat show maken, dat ben ik niet. Het voelt niet goed aan."

Palmares

Vanhoenacker heeft een carrière waar velen alleen maar kunnen van dromen. Sinds 1997 al. Maar liefst zevenmaal won hij de Iron Man van Klagenfurt in Oostenrijk. Ook de Iron Mans van Florida, Maleisië en Zuid-Afrika staan op zijn naam. Net als tweemaal zilver en éénmaal brons op het WK lange afstand en brons in Hawaii. Maar de mooiste, is toch zijn wereldrecord in 2011. Toen finishte hij een Iron Man in minder dan 7 uur en 46 minuten.

