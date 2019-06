Vanhoenacker geeft op in Ierland

Het is niet het dagje van Bink geworden in Ierland. Mechanische problemen dwongen hem tot opgave.

Marino Vanhoenacker wou vandaag een gooi doen naar de overwinning in de Ironman van Ierland. De weersomstandigheden in Cork waren zo slecht, dat de organisatie noodgedwongen het zwemnummer moest schrappen. De triatlon werd dus herleid tot een fietsloopwedstrijd. Geen probleem voor Vanhoenacker, van wie het zwemmen nog steeds het minste onderdeel is.

De Brit Alistair Brownlee, tweevoudig Olympisch kampioen en debutant in de Ironman, vertrok als een speer tijdens het fietsen. Na 24 kilometer lag Brownlee al ruim voor op Vanhoenacker, die pas in negende positie passeerde op 3:22 van de Brit. Seppe Odeyn volgde nog meer dan een halve minuut later. Vanhoenacker begon daarna aan een inhaalrace, die hem naar de tweede plaats bracht. Maar lang bleef de euforie niet duren, want door problemen aan zijn fiets moest Vanhoenacker opgeven.