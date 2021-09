Een 60 à 70 supporters van Alec Segaert zijn woensdagavond in café De Kluisberg in Lendelede bijeen gekomen voor een skypecontact met de winnaar van de gouden medaille op het EK Tijdrijden bij de junioren.

Een kort live gesprekje met Alec, die in Italië zit, en de hele suppotersclub ging door het dak. Sommigen geloofden steevast in goud, maar voor de meesten kwam het toch wel als een verrassing. Ze zijn apetrots. De prestatie straalt af op heel Lendelede. Alec is goed gekend. En ook de burgemeester kwam even mee supporteren.

Bekijk ook: