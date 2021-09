Alec Segaert (18) Europees kampioen tijdrijden bij de junioren

Alec Segaert (18) uit Lendelede zette aan het tussenpunt de snelste tijd neer en gaf zijn eerste plaats niet meer uit handen. Na 22,4 kilometer klokte hij een chrono van 26:26.61 (50,8 kilometer per uur). Uijtdebroeks (18) volgde als tweede op 05.09. De Fransman Eddy Le Huitouze reed naar het brons op 40.37. (lees verder onder de tweet)

A gold medal for Alec Segaert and a silver one for @CUijtdebroeks !!! What a stellar performance! #belgiancycling #euroroad21 pic.twitter.com/MqJpK7dXl3 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 8, 2021

Alec Segaert rijdt bij de Gaverzicht-Be Okay-ploeg uit Deerlijk, maar gaat volgend seizoen bij de beloften van Lotto-Soudal aan de slag. Dat melden ze via Twitter. (lees verder onder de tweet)

Stop the presses!



We have some exciting news for you as brand new #EuroRoad21 junior Time Trial champion Alec Segaert will join the Lotto Soudal U23 team next year!



Looking forward to build the future together, Alec! pic.twitter.com/8OYVfgw0HP — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 8, 2021

"Ik had hier vooraf toch wel een beetje van gedroomd", sprak Alec Segaert na afloop. "Ik had hier echt naar toegewerkt en toegeleefd en vond hier een parcours op maat. Ik voelde onderweg dat ik aan het vliegen was", aldus de West-Vlaming na afloop. "Toen ik dan over de meet kwam, had ik echt een heel sterke tijd. Daarna was het nog ruim een half uur wachten in de hotseat vooraleer ik zeker was van die medaille. Ik had daar meer zenuwen dan vooraf voor de koers. Zeker omdat Cian nog moest finishen en dichtbij kwam. Het verschil is niet groot, maar het volstaat en ik pak het goud." (lees verder onder de foto)

"Ongelooflijk, We staan hier gewoon met twee Belgen op het podium. Ik wist dat wie hier Cian kon kloppen, dicht zou eindigen bij de titel. Zelf had ik er vertrouwen in dat ik hem op een superdag kon verslaan en dicht bij de overwinning kon geraken. Vooraf heb ik dat niet laten blijken, ik leefde zonder stress en zonder drukte naar dit EK. Ik wist dat ik op dit parcours iets moois kon realiseren en dat is me gelukt. Vooraf waren er wel een beetje twijfels. De vorm was goed, maar vorige week viel ik en liep ik een barstje op in m'n schouderblad. Het was even paniek, maar gelukkig hinderde het me niet."

Segaert neemt ook samen met Uijtdebroeks deel aan het WK tijdrijden op de weg in eigen land. "Daar kijk ik enorm naar uit, voor eigen volk, in West-Vlaanderen. Met deze Europese titel geef ik een visitekaartje af, veel mensen zullen dit wellicht niet verwacht hebben. Nu ben ik niet meer anoniem, maar dat WK wordt zeker een doel, al besef ik wel dat er nog een pak tegenstanders bijkomen dan. Het is een parcours waar je keihard kan knallen, met weinig bochten en met ongetwijfeld veel supporters langs de kant. Dat geeft nog extra motivatie."

Vrijdag rijdt Alec Segaert ook de wegrit op het EK.