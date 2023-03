Shari Bossuyt is ontgoocheld met 10e plaats: "Kon op Kemmelberg met de beste rensters mee"

De renster van Canyon/SRAM kende onderweg wat pech toen een regenjasje in haar achterwiel draaide. Ze moest even stoppen, maar slaagde er alsnog in terug te keren naar de kop van de koers.

"Ik maakte deel uit van een groepje dat in de tegenreactie was getrokken op Marlen Reusser", legde Bossuyt uit. "Maar uiteindelijk werden we in volle finale toch opgeslokt door het peloton. Dat was heel zuur natuurlijk. Het was ook niet aan mij om alleen aan te gaan. Het was dubbel. Ik had misschien wat meer moeten aandringen bij mijn metgezellen om vol door te trekken."

"Of dit vertrouwen geeft naar wat volgt? Dat wel. Voor we de laatste keer naar de Kemmelberg trokken geraakte mijn jasje in mijn versnellingsapparaat. Op die Kemmelberg kon ik mee met de beste rensters, maar ik word slechts tiende. Ja, ik ben ontgoocheld", besloot Bossuyt.

