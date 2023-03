Marlen Reusser rondt solo van 40 km af en wint Gent-Wevelgem

De 31-jarige Zwitserse haalde het na 162,5 km, met start in Ieper en aankomst in Wevelgem, solo voor de Amerikaanse Megan Jastrab (Team DSM) en de Nederlandse Karlijn Swinkels (Team Jumbo-Visma). Reusser, een befaamd tijdrijdster, reed de laatste veertig kilometer alleen in de aanval.

Lotte Kopecky (Team SD Worx) werd in de slotkilometers opgehouden door een val en finishte ver in de achtergrond. Reusser volgt op de erelijst van Gent-Wevelgem de Italiaanse Elisa Balsamo op. Ze is de eerste Zwitserse winnares.