Sep Vanmarcke is blij met derde plaats: "Geeft goed gevoel voor de Ronde"

Na het geweld van Jumbo-Visma sprintte Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) zondag naar een knappe derde plaats in Gent-Wevelgem (WorldTour). Eerder werd Vanmarcke al twee maal tweede in Wevelgem (2010 en 2016).

Vanmarcke lijkt klaar voor zijn twee volgende doelen: Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Het was heel de dag koud en nat", begon hij na afloop zijn uitleg. "Op die manier is het moeilijk echt te voelen hoe goed je bent. De drie beklimmingen van de Kemmelberg verteerde ik echt niet goed maar ik voelde me na de laatste passage op die helling alsmaar beter worden. We wisten dan al dat we gingen sprinten voor de derde plaats. Aan Wout van Aert en Christophe Laporte was vandaag niet veel te beginnen. In onze groep begonnen de sprinters wel wat foutjes te maken. En dan konden wij ons met vier wat loswrikken van de groep. Ik kon gelukkig iedereen achter mij houden."

De volgende doelen zijn en blijven nog altijd de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor Sep Vanmarcke. "Wie de E3 Saxo Classic in Harelbeke gezien heeft weet voldoende toch? Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert steken er bovenuit", aldus Vanmarcke. "Vooral die laatste is echt wel sterk bezig. Kijk maar naar vandaag. Maar als je derde kan worden in een koers als Gent-Wevelgem, en zeker in de weersomstandigheden van vandaag, dan moet je in de Ronde van Vlaanderen ook een mooi resultaat bij elkaar kunnen fietsen. Deze derde plaats geeft me een goed gevoel voor de Ronde."

