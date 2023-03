Christophe Laporte wint Gent-Wevelgem

In de beginfase van de koers hebben we een kopgroep van 14 renners met 7 landgenoten mee. Een kopgroep dat 50% uit Belgen bestaat, met enkele bekende namen: Greg Van Avermaet (ex-winnaar in 2017), Mike Teunissen, Guillaume Van Keirsbulck, Jelle Wallays, Aaron Van Poucke,enz. De kopgroep krijgt een drietal minuten voorsprong, maar dan komt Tim Declercq de forcing voeren aan de kop van het peloton. Samen met zijn ploeg houdt hij het verschil rond de 2,30 minuten.

Ondertussen hebben ook al enkele grote namen moeten opgeven: Filipo Ganna komt ten val, hij was nog tweede in Milaan-San Remo. Ook zijn ploeggenoot Kwiatskowski komt onzacht in aanraking met het asfalt.

Teleurstellende passage in de Moeren

De Moeren zorgden voor spektakel in Brugge-De Panne, maar vandaag zorgden ze niet voor een schifting in het peloton. De wind is vandaag niet van de partij. Maar na De Moeren scheurt het peloton in stukken. Maar het is vals alarm, alles komt terug samen.

De heuvels komen er dan aan, in een miezerig weer houden de koplopers twee minuten vast. Van Keirsbulck doet zijn job heel goed hier. Voor Jelle Wallays gaat het te snel, hij wordt opgepeuzeld door het peloton. De vluchters halen de eerste klim van de Kemmel, onder het tempo van Van keirsbulck en Jacobs. Die Kemmel zorgt voor verbokkeling. In het peloton kunnen Vermeerch, Mohoric, Van Hooydonck en Turner zich losrukken. En zij krijgen steun van niet de minsten: Laporte, Kragh Andersen Pedersen en Turgis. Geen mannen van Soudal Quick-Step, dus moet Lampaert achtervolgen. Maar het gaat niet snel genoeg voor sprinter en Europees kampioen Fabio Jakobsen. Die probeert alleen het gat te dichten. Op weg naar de Plugstreets lijkt dit een chasse patate. Op de Plugstreets bouwen de vluchters hun voorsprong weer uit. Door Johan Jacobs maar het is vooral Guillaume Vankeirsbulck die zich hier als een vis in de smurrie voelt. Jakbosen kan de aansluiting niet maken.

De twee vluchtersgroepen smelten samen. Maar Kasper Asgreen en FDJ doen er alles aan om het peloton terug samen te brengen. En dat lukt hen. 55 kilometer nog en al wat overblijft is weer samen.

Oppermachtige Van Aert op de Kemmelberg

Met nog 52 kilometer te gaan versnelt Wout Van Aert op de tweede passage op de Kemmelberg. Niemand kan volgen enkel zijn ploeggenoot Laporte kan zijn wagonnetje aanpikken. Opnieuw de twee Jumbo's alleen op pad. Het doet ons denken aan de demonstratie uit de E3 Saxo Classic van vorig jaar. Laporte en Van Aert zetten in de afdaling van de Kemmel stevig door, achter hen is er geen samenhang.

Voorin stoomt het gele duo gewoon door, in geen tijd hebben ze een minuut voorsprong. In het peloton zit er ook nog een gele man: Nathan Van Hooydonck die elke aanval afstopt.

Ook op de laatste passage van de Kemmelberg is het opnieuw Wout Van Aert die heer en meester is. Nu moet Christophe Laporte toch een gaatje laten, maar Van Aert wacht op hem bovenop de Kemmel. In het peloton speculeren ze al op een sprint voor de derde plaats.

Na de laatste keer Kemmelberg gaat het duo voor een koppeltijdrit richting Wevelgem. Met een ruime voorsprong van twee minuten kunnen ze met een gerust hart naar de streep.

Na een koppeltijdrit van 52 kilometer gaan ze met twee naar de streep. Dat kan voor een ongemakkelijke sprint zorgen, maar Wout Van Aert is een gentleman en schenkt de zege aan zijn ploeggenoot Christophe Laporte. Sep Vanmarcke wint de sprint in het achtervolgende groepje. Hij mag mee op het podium.