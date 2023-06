Sam Van Rossom keert terug naar de kust

Oostende blijft sant in eigen land, maar in die BNXT league wil het maar niet lukken. Daags na de verloren finale kan BCO al een eerste stukje voorleggen van de spelerspuzzel voor volgend seizoen. Sam Van Rossom komt na vijftien jaar Italië en Spanje terug naar de Belgische kust.

De spelverdeler is intussen 37 en tekent een contract voor 1 jaar. "Ik kom hier niet uitbollen. Verre van. Dat strookt ook niet met de ambities van de club. Het is mijn bedoeling om supercompetitief te zijn, en mee de doelen van de club proberen te bereiken. Ik moet er geen tekening bij maken dat het verwachtingspatroon in Oostende altijd groot is. En het is ook mijn ambitie om nog zo veel mogelijk titels binnen te halen."

Van Rossom speelde bij Oostende van 2005 tot 2008, werd twee keer kampioen, en won 1 keer de beker. Hij neemt nu afscheid van Valencia met twee Eurocups en een Spaanse titel. Sam Van Rossom: "Het was een emotionele week. Het was zwaar om afscheid te nemen van alles en iedereen na tien jaar op dezelfde plaats. Dat is een kwart van mijn leven, dan heb je daar wel wat meegemaakt."

Hoe BCO er volgend jaar zal uitzien bij zijn jacht naar een dertiende opeenvolgende landstitel, de unseen thirteen, is nog de vraag, maar zeker is dat een pak spelers gegeerd zijn.

