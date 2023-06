BC Oostende grijpt naast BNXT League-titel, 'een enorme domper'

ZZ Leiden heeft zijn titel in de BNXT League basketbal verlengd. De Nederlandse kampioen won in de derde en beslissende finalewedstrijd van de play-offs met 80-91 (rust: 43-52) in de COREtec Dôme bij Oostende.

Leiden had vorige week vrijdag de eerste finalewedstrijd aan de Belgische kust ook al gewonnen, toen met 66-79. De Belgische kampioen nam op zondag wraak met 63-76 winst in een bloedhete Vijf Meihal in Nederland.

Voor eigen volk was de openingsfase van Oostende dinsdag moeizaam. Leiden was in de eerste twee kwarts (19-22 en 24-30) duidelijk baas en ging rusten met een 43-52 voorsprong. In het derde kwart sloeg de Oostendse motor pas aan. Dankzij een 23-13 tussenspurt kwam de kustploeg op voorsprong (66-65). In het laatste kwart ging het echter opnieuw mis. Oostende bleef vier minuten zonder punten. Leiden kon zijn zenuwen het best de baas (14-26) en haalde het uiteindelijk makkelijk met 80-91. De Nederlanders zijn een uitstekende uitploeg en zijn op verplaatsing al sinds 28 april ongeslagen.

Emoties niet in toom

Deion Hammond (22 ptn) en Marijn Ververs (19 ptn) waren de topschutters bij de bezoekers. Voor Oostende waren Nikola Jovanovic (15 ptn) en Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet (13 ptn) het best bij schot. De Oostendse kapitein en Speler van het Jaar verloor in het slot zijn kalmte en werd met twee technische fouten van het terrein gestuurd. Ook coach Dario Gjergja kon zijn emoties niet in toom houden.

Voor Oostende is de nederlaag een enorme domper. Eerder dit seizoen pakte de kustploeg wel een twaalfde opeenvolgende landstitel in België. In de finale van de Beker van België waren de Antwerp Giants te sterk. De club stelt woensdag Sam Van Rossom voor als nieuwe speler voor volgend seizoen.