Ruud Vormer heeft eerste training bij Zulte Waregem achter de rug

Woensdagmiddag is de Nederlander Ruud Vormer officieel voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg Zulte Waregem. Hij stapt over van Club Brugge. "Jammer hoe het bij Club gelopen is", klinkt het.

Het was al duidelijk sinds dinsdag dat Ruud Vormer zijn entree zou maken bij Zulte Waregem. Daar legde hij gisteren nog zijn medische testen af. Woensdagmiddag heeft hij dan voor het eerst met de pers gesproken. (Lees verder onder de foto.)

"Ik ben blij met mijn keuze", zegt Vormer die ook nog andere opties had. De ex-aanvoerder van Club Brugge zal dus weer op het veld staan in de Jupiler Pro League, op uitleenbasis tot eind het seizoen bij Essevee.

Maatje

Zijn laatste wedstrijd bij Club was toevallig die tegen Zulte Waregem, afgelopen zomer. Toch was een transfer nog niet eerder mogelijk omdat Club hem onder Carl Hoefkens nog een kans wilde geven. Maar met Scott Parker aan het roer, is een vertrek nu wel mogelijk. "Ik vind het jammer hoe het bij Club is gelopen", vertelt hij. Toch vindt hij bij rood-wit ook zijn maatje Jelle Vossen terug, waarmee hij deze ochtend ook samen naar de training is gereden.

Essevee toonde al langer interesse is de man die zijn club ooit vijf landstitels bezorgde en de Gouden Schoen binnenhaalde. Maar voor Vormer is dit ook een familiale keuze, zo zegt hij.

