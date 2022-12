Officieel: Club-coach Carl Hoefkens ontslagen

Trainer Carl Hoefkens is ontslagen bij Club Brugge. Die beslissing hing al een tijdje in de lucht maar is nu officieel door een bericht van Club Brugge op zijn website. Een opvolger is er voorlopig nog niet.

De positie van Carl Hoefkens staat al een hele tijd onder druk na tegenvallende wedstrijden in de competitie. Deze week speelde Club gelijk tegen OHL. Carl Hoefkens werd na de wedstrijd uitgefloten door een groep supporters.

Carl Hoefkens (44) haalde amper twee en een halve maand geleden nog een historisch succes met Club Brugge. De ploeg kon zich kwalificeren voor de achtste finale van de Champions League na een gelijkspel op het veld van Atlético Madrid.

Dit is de mededeling van Club Brugge op de website: "Deze ochtend werd de samenwerking met Carl Hoefkens stopgezet.



Carl Hoefkens werd eind mei aangesteld als hoofdtrainer van Blauw-Zwart. Hoefkens (43) was eerder assistent-trainer bij de U18 en de U21 van Club en Talent Coach en fungeerde de afgelopen 3 seizoenen als assistent bij de A-kern.



Ondanks een mooi parcours in de Champions League bleven de prestaties en het spelniveau in de competitie onder de verwachtingen. De WK-break bracht geen verbetering. Woensdag werd Club uitgeschakeld in de beker van België en maandag kwam het niet verder dan 1-1 tegen OH Leuven."



CEO Vincent Mannaert: “Carl is een Clubman puur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”



