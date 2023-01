Recordman Matthieu Bonne verbaast opnieuw: hij fietst 1.000 kilometer van Zurich naar zijn huis in Bredene

In zijn zoektocht naar de grenzen van wat fysiek en mentaal mogelijk is reed Matthieu Bonne de afgelopen dagen van Zurich naar Bredene. Sneeuwstormen, meer dan 10.000 hoogtemeters, platte batterijen en heel veel tegenwind zijn de basisingrediënten geworden van deze 1.000km non-stop rit.

Bonne noemt het een doorgedreven training als voorbereiding richting een aantal indrukwekkende wereldrecordpogingen later dit jaar.

Hallucinaties

Matthieu vertrok in Zurich op maandag rond 11u in de voormiddag. Helemaal alleen en met al het eten, alle kledij en al het materiaal dat hij nodig zou hebben bij zich op de fiets. Met een gemiddelde van rond de 20km/u en de nodige stops werd het een onderneming van om en bij de 55 uur. Ondanks veel trainingskilometers ’s nachts de afgelopen maanden kwam het slaaptekort soms hard binnen. Hallucinaties is iets waar Matthieu bij andere challenges al eerder mee werd geconfronteerd maar is toch iets waar je niet aan went. “De kilometers ’s nachts zijn de zwaarste maar tegelijk ook de meest unieke”, whatsappt Matthieu naar zijn team op het thuisfront. “De eenzaamheid in combinatie met de donkere nacht, de extreme koude en de onzekerheid of het materiaal wel zal standhouden wegen mentaal zwaar maar is wel wat zorgt voor het unieke van mijn avontuur. De hallucinaties horen daarbij en zorgen voor een heel speciaal gevoel op de fiets.”

Matthieu viel op de spekgladde afdalingen in de Ardennen ook al een paar keer maar opgeven is nooit een optie geweest. “Aan een avontuur beginnen en er vroegtijdig mee stoppen, dat is eigenlijk gewoon geen keuze voor mij.”

"Mooiste fietsrit ooit"

Donderdagochtend om 7u stipt kwam Matthieu aan in Bredene. Het afzien en de uitputting maakten meteen plaats voor voldoening. “Dit was sowieso mijn mooiste fietsrit ooit! En hoewel ik vooraf veel twijfels had ben ik super blij dat ik maandag in Zurich op mijn fiets ben gestapt.”

Hoe 2023 eruit ziet, daar wil Bonne nog niet veel over kwijt, maar het belooft een speciaal jaar te worden. “Na de 8 islands challenge in mei vorig jaar hebben we de tijd genomen om een plan te maken voor 2023 en 2024. Een plan waarin het de bedoeling is dat ik verschillende ultra wereldrecords aanval. Mijn eerste grote doel komt er aan in maart en ik kan al zeggen dat het ook met fietsen te maken heeft."

