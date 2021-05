"Op Anderlecht kampioen worden is feestelijk"

Blauw-zwart slaagde er zo voor het eerst sinds 1978 in de landstitel te verlengen. Philippe Clement: "We wilden Anderlecht pijn doen met infiltraties van Charles, Noa, Ruud en Hans, om druk te zetten op het centrum. Dat was iets nieuw, dat hadden we nog niet gedaan. Deze week hebben we er twee keer op getraind en vandaag voerden we het ongeveer perfect uit. We speelden vanuit een goeie organisatie, hadden onze kansen en kwamen hier om te winnen. Uiteindelijk werd het een gelijkspel, maar ik moet zeggen dat ik dat voor één keer niet erg vind."

Aanvoerder Ruud Vormer had er ook na de wedstrijd nog wel zin in. "Op Anderlecht kampioen worden, is wel feestelijk", vertelde de Nederlander na afloop met een fles champagne in de handen. "Al waren de fans er deze keer niet bij en dat mis je wel. Ik herinner me nog goed onze eerste titel in 2016, voordien was het toen elf jaar geleden. Dat was dus wel nog wat anders. Op naar een volgende prijs nu en hopelijk kunnen onze supporters er dan wel bij zijn."

Mats Rits viel in de play-offs enkele keren naast de basiself. Op Anderlecht mocht hij wel starten. "Die play-offs zijn altijd moeilijk, ook al start je met een grote voorsprong. Zestien punten na de reguliere competitie, dat heeft het verschil gemaakt in de titelstrijd. Nadien liep het wat stroever, maar we zijn een team gebleven en zo hebben we toch nog de titel gepakt", aldus Rits.

