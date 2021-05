Club heeft de titel beet !!!

Club Brugge is voor de 17e keer landskampioen! Al had het tegen Anderlecht pas na twee snelle doelpunten in het begin van de tweede helft zekerheid: 3-3. Hans Vanaken (twee goals) en Noa Lang bezorgden de blauw-zwarte familie een derde titel op vier jaar tijd.

Een punt. Meer had Club Brugge niet nodig om voor de zeventiende keer de landstitel binnen te halen. Voor het eerst ook sinds 1978 een tweede titel op rij. Een titel waar Club - op basis van de reguliere competitie - al lang recht op had. Maar het aarzelende parcours in de play-offs, en de 4-0-zege van RC Genk tegen Antwerp, zorgden toch voor druk op de ketel. (Lees verder onder de foto)

Vanaken breekt de ban

Een klare opdracht dus voor Club dat voor het eerst sinds de nederlaag op Genk opnieuw met een op en top gemotiveerde Hans Vanaken in de basis startte. Bas Dost moest plaats ruimen voor de tweevoudige Gouden Schoen. En Vanaken bewees meteen het gelijk van trainer Clement. De eerste kans was meteen raak: De Ketelaere bereikte Vanaken die met de borst de bal binnenwerkte. Dertien minuten ver en Club mocht al wat druk van de ketel halen: 0-1. (Lees verder onder de foto).

Club neemt de partij in handen

De openingstreffer gaf Club Brugge een boost aan vertrouwen. Anderlecht was misschien de betere in de openingsfase, maar werd na de 0-1 op de eigen helft gedrukt. Noa Lang kreeg de bal in de zestien netjes tot bij Vormer. Die mikte naar de verste hoek maar Cullen keerde het gevaar. Bijna stond de dubbele voorsprong op het bord. Net over het half uur kwam de 0-2 er weer bijna van de voet van Vormer, met een afstandsschot. Maar Verbruggen ging goed plat. Veel kansen telde de eerste helft niet, maar Club Brugge leidde wel verdiend. Vijf doelpogingen tegenover nul voor de thuisploeg.

Strafschop Anderlecht

Maar uit het niets kreeg Anderlecht wel een kans. Clinton Mata beging, net voor de rust, erg ongelukkig hands in de zestien. Een te vermijden situatie net voor de rust, voor Club. Nmecha twijfelde niet en bracht de thuisploeg met een panenka langszij. 45 minuten bibberen nog voor Club. (Lees verder onder de foto)

Weer Vanaken

Anderlecht-coach Kompany voelde dat de gelijkmaker voor rust een kantelpunt kon worden. De thuisploeg kwam voor de rust te bleek voor de dag en dus bracht hij Bruun Larsen en Amuzu in de ploeg. Maar het was Club Brugge dat voor de tegenstoor zorgde. Weer met Charles De Ketelaere, als aangever nu op links. En weer met Hans vanaken die van bij de kleine backlijn onhoudbaar de 1-2 binnenkopte. Blauw-zwart weer een stuk dichter bij de landstitel zo. (Lees verder onder de foto)

Noa Lang zet de champagne koel

Nauwelijks twee minuten later is de titel echt helemaal binnen handbereik. Een koele Noa Lang scoort in de zestien met een overhoeks schot de 1-3. Dit mag niet meer fout gaan voor Club Brugge. (Lees verder onder de foto)

Nmecha met de aansluitingstreffer

Maar z'n schaapjes had Club nog niet op het droge. Dat leek even zo, maar de eerste tegenstoot van Anderlecht was goed voor een derde doelpunt al in de tweede helft. Met z'n achttiende doelpunt dit seizoen bracht Nmecha terug spanning in de match: 2-3. Anderlecht moest nog tweemaal scoren om Club van de titel te houden. Kompany bracht opnieuw twee verse krachten met Trebel en Dauda. (lees verder onder de foto)

Anderlecht laat Club nog bibberen

Diezelfde Dauda kreeg van uit een scherpe hoek vrij snel een kans maar mikte over. Club Brugge dacht eerder aan verdedigen nu en dat brak bijna nog zuur op. Met nog acht minuten op de klok lukte Murillo aan de tweede paal de 3-3, na een vrije trap, maar de Anderlechtspeler stond buitenspel. Een zucht van verlichting bij Club dat de tijd verder uit maakte en zo - na een lang seizoen - pas op de voorlaatste speeldag van de play-offs de champagne mocht laten knallen. Daar kon de late gelijkmaker van Bruun Larsen (3-3) niets meer aan veranderen.