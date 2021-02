Het competitieduel van zondagavond op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League tussen Sporting Charleroi en landskampioen en competitieleider Club Brugge kan vanwege de staat van het veld op Mambourg niet doorgaan, zo bevestigden Club Brugge en de Pro League zondag.

Zaterdag moesten de duels tussen Waasland-Beveren en Eupen en KV Oostende-Racing Genk uitgesteld worden omdat een deel van het speelveld niet ijsvrij en dus onbespeelbaar was. Beide wedstrijden worden woensdag ingehaald.

Voor Charleroi tegen Club is er nog geen nieuwe datum. Dat belooft lastig te worden, want blauw-zwart is nog op alle fronten actief.

