LIVE (19u): Gaat Roeselare als leider de play-offs in?

Vanavond speelt Knack Roeselare, na een stuntweek in de Champions League, z'n laatste wedstrijd in de competitie tegen Aalst. Niet zomaar een 'love game' maar een wedstrijd met een grote inzet voor de beide ploegen. Volg de match hier om 19u.

Roeselare kan bij winst (3-0 of 3-1) evenveel punten hebben als Maaseik maar toch de eerste plaats pakken omdat het dan meer gewonnen matchen heeft. Belangrijk voor de play-offs want als Roeselare eerste is, begint het thuis tegen Leuven. Als het tweede is, begint het op verplaatsing in Menen.

Aalst speelt dan weer z’n laatste troeven uit om nog in de play-offs te raken. Aalst heeft nu evenveel punten als Leuven, dat nu als vierde geplaatst is voor de play-offs. Aalst moet minstens één punt pakken (minstens met 3-2 verliezen, of winnen) om nog over Leuven te wippen en zo vierde te worden.

Roeselare heeft een enorm drukke week achter de rug. Vorig weekend plaatste het zich voor de bekerfinale. Deze week speelde het drie topwedstrijden in de Champions League. Een belastend tornooi maar Roeselare is er wel mentaal enorm sterk uitgekomen. Het won van het Russische Kemerovo (3-1) en versloeg donderdag nog het Italiaanse Modena in eigen huis met 0-3. Aalst heeft dan weer het voordeel dat het helemaal naar deze match kon toeleven. De voorbije twee weken hadden de Ajuinen geen wedstrijden meer.