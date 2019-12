Lauryssen wint Hotondcross bij junioren

Yorben Lauryssen uit Jabbeke heeft de juniorencross in Ronse op zijn naam gebracht. De renner van Callant-Doltcini haalde het voor zijn ploegmaat Jetze Van Campenhout en Emiel Verstrynge.

Decembermaand, dus examens voor heel wat junioren. Met slechts 31 kwamen ze aan de start, onder hen geen Thibau Nys die een vrij weekend neemt. Aan de andere junioren dus om zich in de kijker te rijden.

Het was Emiel Verstrynge die de kopstart nam, op de voet gevolgd door Yorben Lauryssen, maar ook Tibor Del Gross en Jelle Harteel waren niet ver, intussen schoof ook Jetze Van Campenhout op. Al snel nam die laatste het commando en trok hij samen met Verstrynge op pad. Lauryssen zag het gevaar en pikte aan.

Halfweg cross kregen we twee leiders: Van Campenhout en Verstrynge. Lauryssen volgde op zes seconden, maar gaf zich nog niet gewonnen in de strijd om de dagzege. Vooraan rukte Van Campenhout zich los, Lauryssen sloot aan bij Verstrynge die het moeilijk kreeg en niet veel later zijn metgezel moest laten rijden.

Net voor het indraaien van de slotronde wist Lauryssen ook vooraan bij zijn Callant-Doltcini ploegmaat Jetze Van Campenhout aan te pikken. In een spannend slot was het uiteindelijk Lauryssen die het laken naar zich trok en het verschil maakte. Hij soleerde naar de zege, voor Van Campenhout en Emiel Verstrynge. Eerder dit jaar won hij ook al de Superprestige in Boom.

Bij de meisjes junioren was de Nederlandse Puck Pieterse aan het feest. De Europese kampioene haalde het voor landgenotes Isa Nomden en Ilse Pluimers

Bekijk hieronder de aankomst van Lauryssen.