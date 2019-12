Eli Iserbyt tweede in de Hotondcross

Eli Iserbyt heeft zaterdag een tweede plaats behaald in de vierde manche voor de DVV Verzekeringen Trofee in Ronse. De Belgische kampioen Toon Aerts haalde het verrassend voor Iserbyt en wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Aerts reed al na een kwartiertje wedstrijd weg bij de wereldkampioen en bouwde zijn voorsprong gestaag uit tot anderhalve minuut. Van der Poel finishte op meer dan twee minuten. Voor Van der Poel is het zijn eerste 'nederlaag' dit seizoen. Hij won tot dusver alle negen crossen waaraan hij deelnam.

Het is voor de 26-jarige Aerts zijn derde overwinning van het seizoen na de Superprestige-manches in Boom en vorige week in Zonhoven. Hij volgt op de erelijst Van der Poel op, die vorig jaar Wout van Aert af hield

