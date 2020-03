Koen Naert en Emma Plasschaert zien Olympische Spelen uitgesteld worden

Een vreselijke beslissing voor alle atleten die hier vier jaar naartoe hebben gewerkt, maar de beslissing zorgt wel voor duidelijkheid. Het is de eerste keer ooit dat de moderne Spelen in vredestijd niet op de oorspronkelijke datum gehouden worden.

"Gezien de huidige omstandigheden en op basis van informatie die we gekregen hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, hebben de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach beslist dat de Spelen niet in 2020 kunnen plaatsvinden, met een maximaal uitstel tot de zomer van 2021. Op die manier willen we de veiligheid van de atleten en alle betrokkenen garanderen", klinkt het in de mededeling. Het is de eerste keer dat de Spelen in vredestijd uitgesteld moeten worden.

Koen Naert is alvast blij met de beslissing om de Olympische Spelen in Tokio tot 2021 uit te stellen. "Het is goed dat er een snelle beslissing genomen is, bedankt daarvoor", reageerde de marathonloper op Instagram. "De atleten kunnen dit aanvaarden. Ze kunnen hun programma aanpassen en de focus verleggen." "Wanneer de Spelen ook plaats mogen vinden, ik zal er klaar voor zijn. Er is maar een klein verschil tussen de getallen 2020 en 2021, maar voor de wereldgezondheid maakt het een enorm verschil. Dit was dus een wijze beslissing. Laten we nu allen samen de veiligheidsmaatregelen blijven opvolgen, zodat we het normale leven zo snel mogelijk weer kunnen oppikken. Laten we ook aan de mensen denken die zich dagelijks inzetten in de strijd tegen Covid-19 en hen dankbaar zijn", eindigde Naert, zelf verpleger van opleiding.

Maar voor veel atleten is dit wel een sportieve ramp natuurlijk. Vier jaar hard labeur dreigt voor niks te zijn geweest. Voor Ann Wauters bijvoorbeeld, voor wie de Spelen het laatste doel waren, is dit waarschijnlijk einde verhaal. Fanny Lecluyse verlegt haar focus nu naar het Europees Kampioenschap, maar voor Emma Plasschaert zal haar negende plaats op het WK zowat het enige resultaat zijn.

