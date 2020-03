Niels Van Zandwege: "Olympische spelen zullen uitgesteld worden"

Door de coronacrisis dreigen ook de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio in het water te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité geeft zichzelf nog een maand bedenktijd voor mogelijke alternatieven, en dan pas weten de atleten eindelijk waar ze aan toe zijn.

Bruggeling Niels Van Zandwege is een medaillekandidaat in het roeien, en de onzekere situatie maakt het voor hem heel moeilijk, zeker ook mentaal. Daar vertelt hij vanavond alles over in ons nieuws, maar Van Zandweghe gelooft niet dat de Spelen zoals gepland op 24 juli zullen kunnen beginnen. "Ik denk dat ze de boel gaan uitstellen. Ik hoop van niet, maar er is te veel druk van alle sportbonden, Amerika doet lastig, Canada gaat gewoon niet, Nederland begint ook dwars te liggen. ’t Zou ook het meest verantwoorde zijn, om nu heel de boel af te wachten en dan pas later te laten doorgaan."