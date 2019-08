Club Brugge naar kampioenenbal

Club Brugge dominant in de eerste helft

Club Brugge, met Ricca en Openda in de basis, was gewaarschuwd voor de felle start van de Oostenrijkers en was van plan om zich niet te laten verrassen in de openingsminuten. De thuisploeg nam meteen het heft in handen en voetbalde met veel zelfvertrouwen. Het kon de bal beter in de ploeg houden dan in de heenwedstrijd en voetbalde ook enkele kleinere mogelijkheden bij elkaar. Linz kon er zeker in het eerste half uur weinig tegenover zetten.

Halverwege de eerst helft veerde het Jan Breydelstadion op na een mooie combinatie en een goal van Vormer. Maar helaas voor Blauw-Zwart liep Vormer nipt buitenspel. Het feestje ging niet door. Club Brugge liet zich niet van de wijs brengen en bleef met controlevoetbal op zoek gaan naar de 1-0. Toch kwam ook Linz enkele keren in de buurt van Mignolet, maar zonder al te veel gevaar.

Vanaken verlost Blauw-Zwart...

Ook in de tweede helft ging Club Brugge op zijn elan door. Al was het even schrikken toen Mignolet ver uit z'n doel kwam en Deli op de lijn redding bracht. Het verlossende doelpunt viel maar niet en dus bleef het oppassen voor de stilstaande fases en zeldzame uitbraken van Linz.

Twintig minuten voor tijd was het dan toch zo ver. Eerst belandde een bal van Tau, ingevallen aan de rust, nog tegen de paal. Maar de daaropvolgende corner werd door Vanaken knap in doel gekopt. 1-0, de ontlading bij spelers en supporters was enorm.

... voor even toch

Maar al snel verstomden de gezangen van op de tribunes. Rits moest na balverlies van Deli aan de noodrem trekken en Klaus zorgde met een strafschop voor de gelijkmaker, amper 4 minuten na de openingsgoal van Vanaken. En dus was het opnieuw nagelbijten op de tribunes. ​Linz speelde alles of niets en ging vol op zoek naar de 1-2, want dat betekende de kwalificatie voor de Champions League voor de Oostenrijkers.

Dan toch 2-1 via Dennis

Tien minuten voor tijd moest Linz wel met tien verder, na rood voor hun aanvoerder Trauner. Hij haalde Vormer onderuit en kreeg voor die overtreding een tweede gele kaart. Maar Linz dacht niet aan opgeven en Club speelde zijn mogelijkheden op de counter niet goed uit. Tot de ingevallen Dennis anderhalve minuut voor het einde dan toch de 2-1 lukte.

En zo mag Club Brugge zich opmaken voor de poules van de Champions League, voor de derde keer in vier seizoenen. Morgenmiddag al wordt geloot voor de poulefase.

Bekijk ook