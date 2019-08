Club Brugge: 'We willen geschiedenis schrijven'

Haalt Club Brugge de groepsfase van de Champions League of niet? Een antwoord op die vraag krijgen we morgenavond, want dan speelt Club in het eigen Jan Breydelstadion de wedstrijd van alles of niets tegen Linz uit Oostenrijk.

Blauw-zwart verdedigt een belangrijke 0-1 voorsprong uit de heenmatch, en is –terecht ook- op z’n hoede voor een tegenstander waar je nooit klaar mee bent.

'No Sweat, No Glory' is vandaag meer dan ooit van toepassing, want het was bakken en braden in het Club Brugge Basecamp in Westkapelle. Geen competitievoetbal afgelopen weekend voor Club, dat zich dus in alle rust heeft kunnen voorbereiden op wat nu al eens de match van het jaar zou kunnen zijn.

Simon Deli: 'Het moeilijkste komt nu, we hebben nog maar een klein stukje achter ons. Het moeilijkste is morgen, we hebben de hele week goed voorbereid, en ik denk dat we er 200 procent klaar voor zijn'.

Club won vorige week met 0-1 in Linz en start met een mooie bonus aan de terugmatch op Jan Breydel. Maar niemand die eraan twijfelt dat de Oostenrijkers ook nu weer bijzonder fysiek en energiek voor de dag zullen komen.

Trainer Philippe Clement van Club Brugge: 'We zijn met één ding bezig en dat is ons team voor te bereiden om die strijd aan te gaan. We willen die wedstrijd winnen, en mocht dat niet lukken willen we minstens gelijkspelen om ons te kwalificeren. We willen met deze groep geschiedenis schrijven. Iets waar bij Club Brugge tot een maand geleden niemand rekening mee had gehouden'.

Opvallend, Philippe Clement kan twee ploegen naar de Champions League loodsen, want eerder dit jaar werd ie al kampioen met Genk. Club heeft trouwens niet getraind op strafschoppen, voor mocht het na 120 minuten 0-1 zijn voor Linz.

