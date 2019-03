Zwembad Kortrijk Weide gedeeltelijk open

Het bad werd voorlopig in twee delen opgedeeld. “In afwachting van het recreatiebad, hebben we nu het bad in twee gedeeld met een vlottend ponton. Bovendien hebben we ook extra bootjes voorzien en een luchtkussen om op het water te leggen, zodat ook voor de allerkleinsten iets te beleven is,” legt manager Elewin Werbrouck.

Opening recreatiebad

Voorlopig kunnen zwemmers ook nog terecht in het Mimosa zwembad en het zwembad Lagaeplein. Op de opening van het recreatiebad van Kortrijk Weide is het nog wachten tot de paasvakantie. Wat het herstel van de glijbaantoren betreft, zouden er tegen de zomer van 2019 al twee glijbanen opnieuw in gebruik moeten zijn.

