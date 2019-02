Opening zwembad uitgesteld, oorzaak brand accidenteel

Zaterdag stond de grote opening gepland van het nieuwe zwemcomplex op Kortrijk Weide, maar door de brand lukt dat zeker niet. Het parket bevestigt ondertussen ook dat de brand accidenteel is ontstaan. Er is dus geen kwaad opzet in het spel.

Wanneer opening?

Wanneer het nieuwe zwembad open zal gaan, dat blijft voorlopig onduidelijk. Wanneer het nieuwe zwembad wel zal kunnen openen, hangt af van de inspectie die worden uitgevoerd samen met de expert, de brandweer, de politie en de aannemers. Momenteel ziet het ernaar uit dat men eerst het sportbad zal kunnen openen en pas later het recreatieve bad.

Alternatieven

Ondertussen zijn er enkele alternatieven. Schepen van Sport Arne Vandendriessche: "We hebben net alle planningen naast elkaar gelegd en zijn tot een goede oplossing gekomen. Vanaf nu zaterdag tot zondag 10 maart houden we Heule Lagae extra open. Ook het Mimosazwembad blijft open. Het Magdalenazwembad blijft dicht."

Getuige: Steekvlam, dan rook

Gregory Deleersnyder was gisteravond één van de getuigen. "Ik zag rond 11u een oranje flits tussen de buizen in. Ik dacht dat er iemand nog laat aan het lassen was. En toen zag ik effectief een steekvlam. De flits was weg en de rook begon uit te breiden. Ik ben naar de site gegaan, de cafetaria binnengestapt om te kijken of er iemand was, dat was niet zo. Dus ben ik naar buiten gegaan en heb ik de 112 gebeld."

Torengebouw in lichterlaaie

Minuten later zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse. Het torengebouw waaraan 5 wildwaterglijbanen zijn verbonden staat in lichterlaaie. Chris Deryckere, brandweer Fluvia: "Die glijbanen zijn uit polyester, en is ook heel moeilijk te blussen. Eigenlijk hebben we hem niet geblust, maar we hebben het vuur onder controle gehouden en is de glijbaan volledig verbrand."

Weinig voorkennis

Even bestaat ook de vrees dat de hele toren gaat instorten. ’t Is een nieuw gebouw, de brandweer heeft weinig voorkennis. Chris Deryckere: "We wisten ook niet, is dat een toren uit beton of een stalen toren of hoe is dat opgebouwd? We hebben dan plannen gekregen en geïnformeerd en het bleek dan inderdaad een betonnen toren te zijn."

Niemand raakt gewond, kwaad opzet uitgesloten

Na anderhalf uur heeft de brandweer het vuur onder controle. ’t Is zoeken naar oorzaken, maar kwaad opzet wordt vrij snel uitgesloten. Er raakt ook niemand gewond. Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk: "Er wordt mij verteld door de uitbating van het zwembad dat men in de vooravond de stroom heeft overgezet van werfstroom naar het klassieke stroomnet. En eventueel kan dat ermee te maken hebben. Maar ’t is te vroeg om dat met zekerheid te zeggen. Er is wel een explosie geweest, en niks wijst op kwaad opzet. Ondertussen heeft het parket dat ook bevestigd.

