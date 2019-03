Zware uitslaande woningbrand in Pervijze

Zaterdagmorgen vond er in de Veurnestraat in Pervijze bij Diksmuide een zware uitslaande woningbrand plaats.

De bewoners, een koppel en hun zoon, konden het huis tijdig en ongedeerd verlaten. Ze werden opgevangen door buren tijdens de bluswerkzaamheden. Het dak en de bovenverdieping is volledig uitgebrand en de woning is onbewoonbaar. Door de felle wind ondervond de brandweer Westhoek moeilijkheden met de bluswerken. De aanpalende woning kon wel gevrijwaard worden. Volgens de brandweercommandant wees alles in de richting van een accidentele brand die in de keuken zou zijn ontstaan.

Burgemeester Lies Laridon van Diksmuide kwam ter plaatse en coördineert de opvang van het gezin.