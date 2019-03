Koppel helpt inwoners uit brandend huis

Zaterdagmorgen vond er een zware woningbrand plaats in Pervijze. De woning brandde uit en zal waarschijnlijk gesloopt worden. Toevallige passanten verwittigden de bewoners en voorkwamen zo een nog zwaardere tol.

Dirk Joye en zijn echtgenote Lidwine kwamen van een personeelsfeest in Diksmuide toen ze zaterdagmorgen langs de Pervijzestraat naar Veurne reden. Plots zagen ze vlammen uitslaan achteraan een woning.

Dirk en Ludwine hielden halt, belden aan en klopten op de deur en maakten zo de bewoners wakker. Ze belden ook aan bij de buren, die ondertussen ook wakker waren geworden. In een mum van tijd verlieten de drie bewoners hun woning, na nog wat spullen in veiligheid gebracht te hebben. Enkele minuten later sloegen de vlammen reeds uit de woning. Zo raakten de bewoners ongedeerd uit hun woning.

