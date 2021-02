Zoekactie aan Spuikom in Oostende gestaakt

In de Oostendse Spuikom is opnieuw gezocht naar het lichaam van een man van 39 uit Oostende die al sinds eind januari spoorloos is. Die zoektocht werd kort na de middag gestaakt, er werd niets gevonden.

Vanmorgen is een sonarboot van de scheepvaartpolitie ingezet. Afgelopen dinsdag is door de lokale politie met luchtsteun van een helikopter ook al gezocht in de duinen en de ruime omgeving van de vuurtorenwijk. Getuigen meldden dat hij het laatst gezien is in de buurt van de spuikom tussen Oostende en Bredene. Er zijn ook nog camerabeelden opgedoken van na zijn verdwijning. Met een sonarboot kunnen lichamen onder water gevonden worden. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de cel vermiste personen meent dat blijven zoeken de juiste methode is.

Lees ook: