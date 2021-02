De politie zet vandaag een helikopter in boven Oostende om te zoeken naar Jimmy Vanhoucke.

De man verdween enkele weken geleden. Vrijdag wordt er ook een boot met sonar ingezet in de spuikom. Op 27 januari verliet de 39-jarige man zijn woning in de Voorhavenlaan in Oostende. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

