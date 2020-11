Zo ziet nieuwe stadhuis Roeselare eruit

In 2024 opent in Roeselare het nieuwe stadHUIS. De stad heeft nieuwe afbeeldingen vrijgegeven. Het nieuwe stadhuis moet het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen worden.

Dat kan door de hoge duurzaamheidsnormen waaraan het zal voldoen en de keuze voor houtskeletbouw, zegt de stad.

(lees verder onder de foto copyright B-Architecten, Bressers en THIRD)

"Het stadhuis van Roeselare ondergaat de komende jaren een make-over. De opvallende architectuur (met de toegangspoort opnieuw aan de Grote Markt) en de integratie van de historische monumenten en erfgoed in het project springen onmiddellijk in het oog.

De verouderde gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum, waarin inwoners, beleid en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Een nieuwe binnentuin geeft een groene impuls aan het stadshart van Roeselare."

Toonbeeld van duurzaamheid

Stad Roeselare toont een sterk engagement op vlak van duurzaamheid, klimaat en energie, staat in het persbericht.

"Dat engagement zit volledig vervat in het toonaangevende stadhuisproject dankzij enkele weloverwogen keuzes. Het bouwteam van B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter tekenden samen het ontwerp dat in 2024 moet resulteren in een nieuw stadhuis opgetrokken in houtskelet. Bovendien moet het nieuwe stadhuis het BREEAM-duurzaamheidslabel ‘Excellent’ halen".

Burgemeester Kris Declercq vult aan: "Duurzaamheid, een gang naar groen, een huwelijk tussen ons rijke patrimonium en nieuwe bouwstijlen: De Roeselarenaar had vooraf duidelijke verwachtingen voor het nieuwe stadhuis.

Die verwachtingen hebben we vertaald in innovatieve oplossingen en technieken. Daardoor kunnen we in 2024 een nieuw stadhuis openen. Een thuis voor wie het bezoekt en voor wie er werkt, een huis klaar voor de toekomst en met respect voor het verleden en een huis met een positieve impact op het klimaat."