Bekijk het ontwerp voor nieuw stadhuis Roeselare

Het team van B-architecten,Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter, dat belast is met het ontwerp voor het nieuwe stadhuis in Roeselare, laat in zijn kaarten kijken.

Ze tekenden voor een ontwerp dat een combinatie is van het historische gedeelte van het huidige en een nieuw te bouwen concept met werknaam stadHUIS. De Grote Markt wordt de deur naar het nieuwe stadHUIS van Roeselare. Het concept staat in functie van ontmoeten en dienstverlening naar de burger. Tegelijk is het ontwerp ambitieus en innovatief op vlak van duurzaamheid. Het geselecteerde ontwerp brengt de ingang van het nieuws stadhuis terug naar de Grote Markt. (Lees verder onder de foto)

Ieder zijn taak

B-architecten zal instaan voor de architectuur van de nieuwbouw van het stadHUIS en de coördinatie van het ontwerpteam. Bressers Architecten neemt het luik restauratie van het historische stadhuis en het belfort op zich. Studiebureau Arcadis levert expertise inzake stabiliteit, technieken, energieprestatie, duurzaamheid en BIM. Het Roeselaarse Atelier Arne Deruyter staat in voor het landschapsontwerp. (Lees verder onder de foto)

Het is de bedoeling dat het nieuwe stadhuis in 2024 de deuren opent. Tijdens de werken zal de dienstverlening van de stad in het centrum blijven op en rond de Munt. Alle andere bestaande sites van de stad zoals de stedelijke ateliers, het Welzijnshuis en Koers blijven bereikbaar op hun huidige locaties.

Lees ook: