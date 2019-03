Zo ziet afscheid Sea King eruit vanuit de lucht

Het is voorbij: de Sea King helikopter staat na 43 jaar definitief aan de grond. Vanmorgen was de afscheidsvlucht langs de kustlijn, en dat levert prachtige beelden op.

De luchtbeelden zijn gemaakt vanuit een andere helikopter, tijdens de afscheidsvlucht van de Sea King. In elke badplaats stonden heel wat mensen, die de iconische helikopter nog één keer wilden zien. Het levert prachtige beelden op, waarbij de Sea King soms letterlijk wordt uitgewuifd.

Andere helikopters

Na de middag volgde nog een formatievlucht met een Duitse en Noorse Sea King als eerbetoon. Even later sloot ook een NH90 Caiman aan, de opvolger van de Sea King, en een Alouette III, het andere type helikopter dat in Koksijde is gestationeerd.

En nu blijft de Sea King definitief aan de grond. De nieuwe NH-90-helikopters nemen de reddingsopdracht integraal over van de Sea King, wellicht vanuit Oostende. De NH-90 kan ook ingezet worden voor maritieme operaties vanop de fregatten van de marine.

