Oostende wordt uitvalsbasis NH90

Het nieuws raakt bekend net op de dag dat de Sea King zijn laatste vlucht maakt. Dat er iets staat te gebeuren met de luchtmachtbasis in Koksijde is zeker. Onlangs nog pakte Open VLD in de gemeente uit met een "doorbraak": er was overleg geweest met bevoegd minister Didier Reynders, over de toekomst van de luchtmachtbasis. Wat de beslissing precies inhoudt is nog niet bekendgemaakt, maar er komt zo goed als zeker ruimte voor wonen en ondernemingen.

De reconversie van de Basis Koksijde lag op tafel. En jawel: er komt (eindelijk) schot in dit dossier! De minister gaf toch enkele belangrijke garanties. Meer nieuws zodra Brussel het licht op groen zet! #gewoondoen #8670 #koksijde #love8670 — Open VLD Koksijde (@OpenVLDKoksijde) March 8, 2019

De hulpverlening op zee via de lucht, met de nieuwe NH90-helikopters, zou verhuizen naar Oostende. Daarover lijkt een akkoord rond.

