Zeilers in Nieuwpoort bezorgd, steeds minder plaats om te varen

In de jachthaven van Nieuwpoort trekken ze aan de alarmbel, want over drie jaar geldt een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, een plan dat de Noordzee opdeelt in verschillende gebieden volgens activiteit. Meer en meer plaats wordt ingenomen door aquacultuur, en dus blijft er minder plaats over voor bv. pleziervaart en kunstvisserij.

Nieuw Mariem Ruimtelijk Plan

Vanaf 2026 komt er een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, en bij de jachthaven van Nieuwpoort hopen ze op meer inspraak: "We hopen in dat plan op meer inspraak, of minstens dat ze ons consluteren wanneer er iets verandert aan de zones waar de pleziervaart een impact heeft", aldus havenmanager Maarten Desloovere.

De mosselboerderij op zee blijkt een bron van ergernis. Verschillende zeilers kregen een boete omdat ze over de veiligheidszone voeren. Andere zeilers moeten dan weer helemaal omvaren. De zeilers hebben het steeds moeilijker om te varen op zee, en nu dreigen de zones ingeperkt te worden.

