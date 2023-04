Vandaag wordt om 11u45 de 'Maand van de Pleziervaart' op gang getrapt in Oostende. De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert voor het tweede jaar de campagne #samenophetwater, in de hoop veel mensen op het water te krijgen.

​Minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) schiet de campagne op gang in Oostende. De minister zal ook de komende digitalisering in de pleziervaart uitleggen en toelichten. De campagne #samenophetwater is er een van de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit en Vervoer in samenwerking met federaties clubs en vaarscholen.

Met de campagne hoopt de overheid om mensen enthousiast te maken over het water en de vele activiteiten. De vaartocht gaat door in Jachtclub RNSYC in Oostende.