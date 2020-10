Zeeboerderij voor kust Nieuwpoort nog niet zeker

Nochtans was er protest van de vissers in Nieuwpoort en had Vlaams Minister van visserij Crevits er op aangedrongen om de lokale partners erbij te betrekken. Vlaanderen heeft nu de sleutel in handen want ze moet nog een omgevingsvergunning geven. En zover is het nog niet.

Eigen mosselen en zeewier kweken voor de kust van Nieuwpoort. Dat wil de Colruytgroep doen. Het past in het marien ruimtelijk plan, maar zo gaan wel visgronden verloren. De stad Nieuwpoort en de vissers protesteerden. Minister Crevits vroeg overleg. Tot er eind vorige maand ineens een federale beslissing landde. Hilde Crevits, Vlaams minister van visserij: “Vlaanderen moet nog een omgevingsvergunning verlenen, dus de zeeboerderij is nog geen feit. Alles is wat dubbel. Elke partij is voorstander van aquacultuur. Maar zonder overleg zal het niet lukken.”

