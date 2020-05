Colruyt wil zeeboerderij voor kust Nieuwpoort

Op termijn wil Colruyt er ook zeewier en oesters kweken. De supermarktgroep wil de commerciële activiteiten combineren met natuurbeheer. Ten vroegste in de zomer van 2022 zou er een eerste commerciële mosseloogst kunnen zijn. De Belgische waterbouwer DEME zal mee investeren in dit project.

De interesse van Colruyt Group in aquacultuur en meer specifiek in Belgische mosselen is niet nieuw. De groep onderzoekt al jaren samen met partners het potentieel van aquacultuur in de Noordzee. Een eerste experimentele mosseloogst uit de Westdiepzone in de zomer van 2019 gaf alvast veelbelovende resultaten.

Vissers zijn radicaal tegen

Maar tegen het plan is er protest van de vissers. Ook de stad is het plan niet genegen omdat die zeeboerderij pal in de visgronden ligt. Dat is zo uitgetekend in het mariene plan van minister Debacker. De stad Nieuwpoort zal een negatief advies geven. Over het project loopt een openbaar onderzoek.