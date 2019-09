Burgemeester Zwevegem: "Locatie windmolenproject is onaanvaardbaar"

De plannen voor de 200 meterhoge windmolens komen van Engie en Eneco, maar burgercoöperatie Vlaskracht wil daar nu ook aan meewerken. Nochtans is er protest tegen de windmolens: buurtbewoners vrezen voor geluidshinder en slagschaduw. Toch is het interessant om als burger te investeren, zegt Vlaskracht, want investeerders profiteren 20 jaar mee van het rendement.

"Strijdig met beleidsvisie"

Ondertussen roert ook het gemeentebestuur zich. Het openbaar onderzoek loopt nog, maar het lijkt er niet op dat de gemeente een positief advies zal verlenen. "Het gemeentebestuur is niet tegen windenergie, maar de nu gekozen locatie in het open landschap van Moen en Sint-Denijs is onaanvaardbaar. Het is strijdig met onze beleidsvisie: grote windmolens horen niet thuis in agrarisch, natuur- of bosgebied", reageert burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD).

(lees verder onder de foto)

"Klimaatfestival misbruiken"

Bovendien hekelt het gemeentebestuur de communicatie van Vlaskracht. De burgercoöperatie had opgeroepen om op 5 of 6 oktober naar een infostandje op het Klimaatfestival in Zwevegem te komen. "Wij wensen niet dat het Klimaatfestival als gemeentelijk initiatief gebruikt of misbruikt wordt om een omstreden project te promoten. Vlaskracht heeft geen toestemming om het festival te gebruiken voor de promotie van het omstreden project Windlandschap Moen", aldus Doutreluingne.

Lees ook: