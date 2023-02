Wie wordt West-Vlaamse Jonge Ondernemer?

Wie volgt Steven Callens van Sunday op, die vorig jaar Jonge Ondernemer van het Jaar werd. Na een selectie halen vier kandidaten de grote finale: Tineke Serru (Extrapower), Caroline Vercauteren (Bonmush), Jonathan Goderis (Keypoint) en Maxim Lambert (Petit Baron).

Jonge dromers

“Ondernemerschap van ‘jonge’ mensen in de verf zetten en tegelijk jonge dromers inspirerende voorbeelden geven. Dat is onze bedoeling”, zegt commissievoorzitter Guilio Simoens. De award is een initiatief van JCI West-Vlaanderen met 350 leden verspreid over 14 lokale afdelingen.

Dit zijn de kanshebbers:

Tineke Serru van Extrapower: het Brugse energiebedrijf is gespecialiseerd in engineering en de bouw van op maat gemaakte fotovoltaïsche systemen. Denk aan systemen die zonlicht omzetten in elektriciteit.

Caroline Vercauteren van Bonmush: het Ieperse bedrijf biedt vegetarische producten aan op basis van oesterzwam. Caroline werd ook al Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar.

Jonathan Goderis van Keypoint: de organisatie in Gistel maakt het leven makkelijker voor syndici, vakmannen en particulieren en biedt een digitale assistent aan die voor efficiëntie zorgt in gebouw -en vastgoedbeheer.

Maxim Labert van Petit Baron: een industriële bakkerij in Nieuwpoort met ambachtelijke wafels en pannenkoeken die verkrijgbaar zijn in de grootwarenhuizen.

Een professionele jury zal op donderdagavond 30 maart in Kortrijk Xpo de winnaar bekendmaken. De award gaat naar het individu die de vier basispijlers van JCI bezit: individu, gemeenschap, internationalisme en business.