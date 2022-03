Caroline Vercauteren is Vrouwelijke ondernemer van het Jaar

Woensdagavond 9 maart heeft de Ieperse Caroline Vercauteren de 'WOMED Award' (Women in Enterprise and Development) in de wacht gesleept. Daarbij haalde ze het van twee andere straffe genomineerden voor de titel: Katrien Vermeire van audiovisueel productiebedrijf John & Jane en Marie Callens van Floorify NV, beiden West-Vlaams.

Vega(n) charcuteriebedrijf

Caroline Vercauteren (33) gaf na vijf jaar als zelfstandig apotheker te hebben gewerkt haar carrière een heel andere wending. Ze transformeerde de traditionele charcuteriefabriek van haar schoonouders naar een vega(n) producerend en future-proof bedrijf. Haar missie: meer mensen laten genieten van heerlijk vegetarisch eten. (Lees verder onder de video.)

"Met de oesterzwam als basis ontwikkelen en produceren we diverse vegetarische en veganistische salades maar ook vis- en vleesalternatieven. De wereld evolueert en mensen worden zich er meer van bewust dat het dagelijks eten van vlees de klimaatverandering beïnvloedt”, vertelt Caroline.

Oesterzwammen als basis

Omdat de meeste vleesvervangers worden gemaakt van soja, tofu, seitan, die allemaal van over de hele wereld moeten worden ingevlogen, besloot Caroline om producten te maken op basis van lokaal geteelde oesterzwammen. 'BonMush' was geboren, met een aanbod voor de vegetariër, veganist en flexitariër.

De producten zijn te verkrijgen bij diverse supermarkten en zijn nu al een vaste waarde in heel wat frigo’s. Met een duurzame grondstof die zo goed als onuitputtelijk is én met interesse van Nederland, Denemarken en Duitsland, ligt de markt aan haar voeten.

Bekijk de reportage van de eerste Dag van de Vrouwelijke Ondernemer: