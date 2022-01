Wie besmeurde Jacques de Dixmude met verf?

Op de Grote Markt in Diksmuide is in de nacht van maandag op dinsdag het standbeeld van Jacques de Dixmude beklad met rode verf. De daad wordt nu opgeëist, door de anonieme actiegroep 'De Stoete Diksmullenoare'.

De naam van de actiegroep doet - minstens als een parodie - sterk denken aan de 'Stoeten Ostendenoare' die ooit de hand afhakte van het Leopold II-monument aan de Koninklijke Gaanderijen. Blankenbergenaar Piet Wittevrongel uitte zich enkele jaren terug als de bedenker van dat plan. Ook de actie in Diksmuide keert zich duidelijk tegen een onfris deel van het Belgische koloniale verleden.

"De laatste waarschuwing, anders halen wij het beeld neer"

De actiegroep licht haar actie toe in een mail aan onze redactie.

" Terwijl er overal in ons land er aan de dekolonisatie wordt gewerkt blijft er in Diksmuide het controversieel monument van Jacques de Diksmude overeind staan. Dit is niet de eerste keer dat hierop werd gewezen, en het heeft nu al lang genoeg geduurd om de reeds lang beloofde duiding en of verplaatsen van het standbeeld waar te maken. Daarom heeft de Stoete Diksmullenoare het standbeeld met rode verf beklad. Dit is de laatste waarschuwing, anders halen wij het beeld neer."

Jacques de Dixmude verdedigde de stad tegen de inval van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij is ook omstreden door zijn betrokkenheid bij de rubbertontginning van Leopold II in Kongo-Vrijstaat. Sommigen zien het imposante beeld daarom liever verdwijnen. Het is niet voor het eerst dat het standbeeld ter discussie staat in Diksmuide. De politie gaat nu de camerabeelden onderzoeken om de daders op te sporen.

Een paar jaar geleden zijn ook standbeelden van Leopold II zelf beklad met rode verf, onder meer in Oostende. Aanleiding toen was de dood van George Floyd in de VS en de daaropvolgende Black Lives Matter-beweging.