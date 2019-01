Na 15 jaar weten we eindelijk wie achter de afgehakte hand van een Congolese man aan het standbeeld van Koning Leopold II in Oostende zit. Piet Wittewrongel uit Blankenberge is de bedenker van het plan.

Onbekenden zagen in 2004 de hand van een Congolese man aan het standbeeld van Leopold II in Oostende af. Een verwijzing naar de afgehakte handjes van slaven in de toenmalige kolonie Congo. Nu, zowat 15 jaar later blijkt dat Piet Wittevrongel uit Blankenberge de actiegroep “De Stoeten Oostendenaore” inspireerde.