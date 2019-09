Weyts: "West-Vlaanderen subsidieert rendez-voushotel maar geen redders"

In verschillende media, ook bij ons, trekken de redders aan de alarmbel. Momenteel krijgen ze een provinciale subsidie van 250.000 euro, maar die zou in het najaar worden herbekeken. IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, kreeg naar eigen zeggen de raad om bij de Vlaamse overheid aan te dringen "dat zij hun verantwoordelijkheid nemen". Vanuit Vlaanderen krijgen de redders momenteel 120.000 euro subsidie.

Ben Weyts haalt vandaag voor aanvang van de vergadering voor de Vlaamse formatie uit naar de houding van de provincies. Hij sneert daarbij naar de subsidie die West-Vlaanderen via Westtoer geeft aan Domaine 10, een exclusief rendez-voushotel in Middelkerke. Een beslissing over eventuele extra Vlaamse middelen voor de strandredders is een zaak voor zijn opvolger, zegt Weyts.

Lees ook: