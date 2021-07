West-Vlaamse jeugdbewegingen evacueren kampen

Ook in Mazée, naast Dourbes, is er wateroverlast. De scouts van Knokke zien het water van de Viroin gisteren al stijgen.

Alle leden slapen op een droge plek in het dorp. Vanmorgen blijkt duidelijk dat het kamp verder zetten geen optie is. Enkele tenten kunnen nog gered worden. Maar de exemplaren in de rivier lijken verloren.

Ook de Scouts Groeninge uit Kortrijk ontruimen alvast een kamp. Daar keert één groep, de jonggidsen Orka's, een dag vroeger dan gepland terug van hun kampplaats in Chassepierre aan de Semois.

"Geen gewonden"

"Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn. De materiële schade moet nog opgemeten worden", zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen, woensdag.

"De omstandigheden zijn overal onder controle en de groepen houden zelf contact met de achterban thuis", aldus Van Reusel.

Scouts & Gidsen Vlaanderen roept op om hiervoor extra waakzaam te zijn (vooral in Wallonië en Limburg) en preventief contact op te nemen met de gastgemeente om een risico-inschatting te maken", zegt Van Reusel. "De meerderheid van de 150 actieve kampen in de regio trotseert het noodweer zonder erg", voegt Van Reusel nog toe.

Zo liggen de jonggidsen en jongverkenners van Scouts & Gidsen Deerlijk vannacht droog en veilig in een stal. Daar gaat het kamp gewoon door.

'Bereikbaar via noodnummer'

En ook KSA Leiezonen uit Kuurne keert vroeger terug uit Bohon tegen Barvaux. Ook daar dreigt overstromingsgevaar.

"Zoals altijd blijven we voor crisissituaties permanent bereikbaar via een noodnummer. Bij inkomende oproepen bespreken we op basis van een draaiboek crisissituaties met de groep de te nemen stappen en ondersteuningsmogelijkheden", zegt Ignace Dierkx van KSA Vlaanderen.

