Scouts Harelbeke zien kampplaats veranderen in rivier

Door het aanhoudende noodweer in grote delen van het land ontruimen verschillende jeugdbewegingen uit onze provincie hun kampplaatsen. Zoals de scouts Liederik en Gidsen Adelheid uit Harelbeke. Hun kampplaats is een rivier geworden. Alle materiaal is verwoest.

Een 20-tal meisjes en jongens van scouts Harelbeke is geëvacueerd van hun kampplaats in de buurt van Dourbes, in Namen. Alles staat er onder water door de overvloedige regenval. De Viroin is er uit z'n oevers getreden. De scouts verblijven voorlopig in een parochiezaal in de buurt. Het Giverkamp, voor jongens en meisjes uit het derde tot vijfde middelbaar, was amper twee dagen eerder begonnen.

"Een ravage, alles is verwoest"

Thijs Verbaeys, één van de leiders van scouts Harelbeke, schat de chade in. Die is immens: "

Alles stond onder water. Ik kreeg vanmorgen een telefoon en hoorde wat er was gebeurd. Ik vernam meteen dat iedereen veilig was. Maar het materiaal is allemaal kapot. Een totale ravage. Het is belangrijk dat iedereen veilig is. Het gerief van de leden hebben we ook wel nog kunnen redden. Hun valies en zo. Maar het materiaal is niet in orde.

De tenten staan op dit moment nog recht maar het zal blijven regen. De vraag is hoelang ze nog zullen recht staan. Ons palenkot staat er. De palen zijn, denk ik toch, weggedreven. Ja, de schade is enorm...

