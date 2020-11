West-Vlaams Ambassadeur 2020: Wim Opbrouck en Saghine Lampaert volgen Niels Destadsbader op

Er is een nieuwe West-Vlaamse Ambassadeur gekozen. Of beter, het zijn er twee: Wim Opbrouck en Saghine Lampaert.

In een organisatie van De Krant van West-Vlaanderen, Radio 2, Focus & WTV en het provinciebestuur haalden zij het van andere genomineerden Karl Vannieuwkerke, Katrien Verfaillie en Filip Kowlier. Beide winnaars reageren erg enthousiast: “Het is een eer om dit met twee te kunnen delen.”

Bijzonder jaar met bijzondere winnaar

Een bijzonder jaar verdient een bijzondere winnaar. Dat was de basisgedachte achter de beslissing van de vakjury – met daarin vertegenwoordigers van de vier partners – onder leiding van baron Michel D’Hooghe. “Het idee om twee laureaten te huldigen, is heel spontaan gegroeid tijdens de jurybespreking,” aldus Michel D’Hooghe. “Een betere combinatie in dit jaar hadden we niet kunnen dromen.”

Ook Nicolas Staelens, jurylid bij de West-Vlaams Ambassadeur en journalist bij Focus en WTV, is erg tevreden. “Wim Opbrouck is de verpersoonlijking van het nieuwe en open West-Vlaanderen. Verpleegkundige Saghine Lampaert is dan weer het gezicht van de hele zorgsector en daar konden we dit jaar echt niet omheen.”

Gouverneur Carl Decaluwé sluit zich daarbij aan. “Wim Opbrouck ligt als West-Vlaming al lang in mijn bovenste schuif. En met de keuze voor Saghine zeggen we oprecht en welverdiend dankuwel aan de hele zorgsector.”

Als derde West-Vlaamse Ambassadeur ontvingen Wim Opbrouck en Saghine Lampaert een originele oorkonde die bij deze titel hoort. Eerder ging die eer naar Wim Lybaert (2018) en Niels Destadsbader (2019).

(lees verder onder de foto)

Wim Opbrouck

Wim Opbrouck (51) vatten in één hokje is onmogelijk. Acteur en presentator, zanger en podiumbeest. Artiest zonder weerga, beir met het hart op de tong. Zingend in de lockdown, omdat muziek nu eenmaal de pijn verlicht. Lachend boven taarten, omdat zoetigheid het bittere verjaagt. Vechtend voor zijn vak, omdat cultuur broodnodig is. Spelend tot de laatste dag, omdat dat nu eenmaal is wat Wim Opbrouck tot Wim Opbrouck maakt. Trots en fier, zoals wij op hem.

(lees verder onder de foto)

Saghine Lampaert

Haar broer won De Driedaagse Brugge-De Panne, beukend tegen de wind in. Maar dit jaar was het vooral Saghine Lampaert (27) uit Ingelmunster die een hels gevecht leverde. Als spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis stond de jongere zus van skarter Yves in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Elke patiënt tijdens elke loodzware shift helpen. Deuredoen, zonder klagen, omdat zorgen voor in elke vezel van haar lichaam zit. Saghine Lampaert staat symbool voor elke verpleegkundige, voor elke arts, voor elke zorgkundige. Voor iedereen die de zorg rechthield.

Bekijk ook