Televisiemaker Wim Lybaert is verkozen tot eerste West-Vlaams ambassadeur

Krant van West-Vlaanderen, Radio 2, Focus en WTV en de Provincie West-Vlaanderen gingen de voorbije weken op zoek naar iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en terzelfdertijd West-Vlaanderen uitstraalt en uitdraagt.

"Wim ademt West-Vlaanderen in alles wat hij zegt en doet"

"Als organisator zijn we uitermate tevreden met Wim Lybaert als allereerste West-Vlaamse ambassadeur”, zegt Pascal Kerkhove, redactiedirecteur van Krant van West-Vlaanderen en lid van de jury. “Wij zijn ook trots, want Wim ademt West-Vlaanderen in alles wat hij zegt en doet. In de moestuin, achter het stuur van zijn Columbus of – zoals onlangs nog op televisie – voor de klas: hij blijft met open vizier zichzelf. Altijd authentiek, zoals wij West-Vlamingen het liefst zien. Kortom, een perfecte vertegenwoordiger van alle West-Vlamingen.

Ondernemersbloed

Wim Lybaert (50) stond mee aan de wieg van regionale zender Focus TV in 1993. Later werkte hij achter de schermen bij VT4 en Woestijnvis. Hij raakte bekend met lifestyleprogramma’s over zijn passie voor de moestuin. Met zijn eigen productiehuis Liefhebbers bewijst hij dat het West-Vlaams ondernemersbloed ook bij hem door de aderen stroomt. Dit jaar jaar trok Wim Lybaert met een bekende Vlaming op reis in een omgebouwde autobus voor het Eén-programma De Columbus. Ondertussen zijn de opnames bezig voor een tweede seizoen.

West-Vlaams chauvinisme

“Ik ben ongelofelijk blij met deze titel”, reageert een gelukkige Wim Lybaert. “Wij West-Vlamingen mogen trots zijn op wie we zijn en wat we doen. Maar vaak tonen we ons te bescheiden. We zijn de grootste bourgondiërs van Vlaanderen en combineren dat met ons West-Vlaamse ondernemerschap. Een beetje West-Vlaamse chauvinisme mag wel. Als ambassadeur wil ik daar reclame voor maken.”

Lees ook