Wervikenaar naar cassatie voor moord na Spaanse les

Meer details wil de raadsman niet geven maar wellicht gaat het over het plaatsbezoek in Komen waarbij de jury en het hof ter plekke gingen kijken naar de plaats van de moord. Dat plaatsbezoek was belangrijk omdat er vragen waren over het precieze tijdstip van de moord.

Carmen Garcia Ortega werd in 2017 vermoord in Komen na de Spaanse les. Haar man is hiervoor veroordeeld enkele weken geleden voor het West-Vlaamse Hof Van Assisen. De man blijft zeggen dat hijzelf de moord niet heeft gepleegd.

Als de man gelijk krijgt van het Hof Van Cassatie dan moet het proces volledig worden overgedaan.

